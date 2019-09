Autonomia regionale, Provenzano: 'Salvaguardare coesione nazionale'

POLITICA

Il neo ministro per il Sud ha dichiarato che le richieste di Lombardia e Veneto 'spaccavano il Paese'

Mercoledì 11 Settembre 2019 - 11:40

"Sull'autonomia il punto è politico: io credo che il progetto e le richieste di Veneto e Lombardia spaccavano il Paese. Adesso noi abbiamo il dovere, perché è scritto nel programma di governo, di realizzare un'autonomia giusta, e un'autonomia giusta è quella in cui si salvaguarda, a differenza della richiesta del Veneto, la coesione nazionale, e non si renda impossibile perseguire il superamento dei divari che serve al Paese".

Così il ministro per il Sud Giuseppe Provenzano in un'intervista a Circo Massimo, su Radio Capital.

"In concreto - spiega il neoministro - significa non che non ci siano scuole di Serie A o di Serie B, che purtroppo esistono già oggi, ma dobbiamo capire se vogliamo aggravare questa situazione o se vogliamo cominciare a invertirla. Il servizio sanitario nazionale di nazionale ha poco o nulla: vogliamo abbandonare la sanità calabrese e incentivare l'emigrazione sanitaria, che è una delle piaghe di questo Paese e del nostro Sud, o vogliamo iniziare a invertirla? Questo significa, a proposito della spesa, che dobbiamo fissare, oltre ai costi standard, i fabbisogni standard e i livelli essenziali delle prestazioni sui servizi, che sono il pavimento su cui si può costruire l'autonomia. E infine l'autonomia giusta - conclude - è quella che prevede dei fondi perequativi".