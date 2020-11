Calabria zona rossa sino al 3 dicembre. Migliora l’Rt: è ora a 1.06

Zona rossa fino al 3 dicembre. Il ministro della Salute Roberto Speranza che ha firmato una ordinanza che proroga l’inserimento della nostra regione nel cosiddetto livello 4 di rischio

Il provvedimento entra in vigore oggi. Rinnovate misure anti-Covid adottate per la Calabria, la Lombardia, il Piemonte, la Puglia, la Sicilia, la Valle d’Aosta. La nuova ordinanza – sottolinea una nota del ministero – è valida fino al 3 dicembre, “ferma restando la possibilità di nuova classificazione prevista dal decreto del presidente del Consiglio dei ministri del 3 novembre”. Notizie più incoraggianti arrivano invece dall’indice di contagiosità Rt che secondo quanto riportato dalla versione online del quotidiano la Repubblica.it nella nostra regione, calcolato sui nuovi casi sintomatici è di 1.06 in sensibile miglioramento rispetto alle settimane precedenti.