Il 14 settembre Giorgia Meloni a Catanzaro

Il 14 settembre, Giorgia Meloni leader di Fratelli d’Italia, sarà a Catanzaro a sostegno della coalizione di Centrodestra per le prossime elezioni regionali. In piazza con “L’Italia del riscatto” che la porta in tutta Italia a sotegno dei vari candidati alle amministrative e nel caso della Calabria delle regionali.

A Catanzaro Meloni, dunque, sarà per sostenere il candidato di centrodestra, Roberto Occhiuto. Di pochi giorni fa le dichiarazioni sulle liste di Fdi in cui si escludevano i transfughi nel solco del rinnovamento.